Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:08

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:09

Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde, aralarında husumet bulunan E.B. (17) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile B.Ö.’ye (17) ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu kolundan yaralanan B.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına isabet ederken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren E.B. suç aleti silahla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.