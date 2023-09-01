Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir ikametin camına isabet etti.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:08
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Ulukavak Mahallesi Selimiye 2. Sokak üzerinde, aralarında husumet bulunan E.B. (17) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile B.Ö.’ye (17) ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu kolundan yaralanan B.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin camına isabet ederken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren E.B. suç aleti silahla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Player Alanı
Ambulans 112 çorum

İlgili Haberler

Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
ABD: 'Kuzey Kore ve Rusya silah müzakereleri yürütüyor'

ABD: 'Kuzey Kore ve Rusya silah müzakereleri yürütüyor'
ABD, Rusya ve Kuzey Kore'yi hedef aldı: Silah tedariki görüşmeleri ilerliyor

ABD, Rusya ve Kuzey Kore'yi hedef aldı: Silah tedariki görüşmeleri ilerliyor

En Çok Okunan Haberler