Çözüm Komisyonu’nda ‘terörü muhatap alma’ ısrarı

2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te “Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu” adıyla çalışmalarını sürdüren çözüm komisyonunun dün 12. toplantısı düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen toplantıda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Araştırmaları Merkezi, Ankara Enstitüsü, Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve GENAR Araştırma yetkilileri konuştu.

YASAL DÜZENLEMELER EKİM’DE HAZIRLANACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş; “Ekim ayı içerisinde, sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesini sağladıktan sonra artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na yapacağımız tekliflerin hazırlığını yapacağız. Gerek yasal düzenlemeler olsun gerek oluşturacağımız çalışma raporu olsun bununla ilgili çalışma dönemi içerisine gireceğiz” dedi.

ZANA’NIN MECLİS YEMİNİ ANIMSATILDI

Komisyonda konuşan DİTAM temsilcilerinden Sedat Yurtdaş, 6 Kasım 1991’de “TBMM yemin krizi” olarak bilinen olayı anımsattı. krize neden olan HEP kökenli Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın “Kürtçe konuşmasına” değinen Yurtdaş; “Kürtçenin tüm kurumlarda özgürce konuşulabildiği bir Türkiye yalnızca Kürtler için değil, tüm toplum için bir özgürlük müjdesi olacak” savunusunda bulundu. Zana; 6 Kasım 1991’deki yemin töreninde Türkçe yemin etmesinin ardından Kürtçe “Bu yemini Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği için ediyorum” demesi Meclis genel kurulunda tartışmaya neden olmuştu.

‘KÜRTLER HEM TÜRKİYELİLEŞİYOR HEM DE KÜRT BİLİNCİ ARTIYOR’

Komisyonda dinlenen Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun ise kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan “Türkiyelilik” kavramını kullandı. Girasun; “Araştırmalarımızda bulduğumuz en güçlü ve ilginç veri şu: Kürtler hem Türkiyelileşiyor hem de Kürtlük bilinci artıyor. Kürtler daha fazla kendilerini Türkiye’nin bir parçası olarak görüyorlar ama Kürt kimliği kültürü ve dili üzerinden Kürtlüğe de sahip çıkıyorlar” dedi. Ayrıca Girasun, siyasetin Kürtlerdeki bu değişime uyum sağlaması gerektiğini savundu.

SÜREÇTE DEMİRTAŞ ANILDI

Yaptıkları sosyal araştırmalar sonucunda hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin de dikkat çeken bir veriye ulaştıklarını belirten Girasun; “Araştırmalarımıza göre Kürtlerin 3’te ikisinin süreçten beklediği ilk adım Demirtaş’ın serbest bırakılmasıdır. bu süreci Kürtler ve Türkler nezdinde toplumsallaştırabilecek en etkili aktör Demirtaş’ken onun hala içerde tutulması bir handikaptır” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTENLİ TERÖRİSTİN ANKARA’YA GETİRİLMESİ İSTENDİ

Ayrıca Girasun; sürecin Suriye’deki gelişmelerden bağımsız olmadığını belirterek; Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Ankara’ya geldiği gibi YPG/SDG terör örgütü elebaşısı Mazlum Abdi’nin de Ankara’ya gelebilmesi gerektiğini savundu. gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan Mazlum Abdi, PKK/KCK terör örgütü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranıyor.

‘İMPARATORLUK ANAYASASI’ ÇIKIŞI!

GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise yeni anayasa tartışmasına değinerek; “Türklük - Kürtlük tartışmalarının ötesinde, dünyanın dört biri yanından gelenleri kuşatacak bir imparatorluk anayasası” olması gerektiğini savunması dikkat çekti.

DİNLENECEKLER LİSTESİNİN SONUNA GELİNDİ

Değerlendirmelerin ardından kapanış konuşmasını yapan Kurtulmuş; gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nun açılacağını anımsatarak, bir sonraki toplantı izlencesinin oluşturulmasının ardından duyurulacağını bildirdi. Kurtulmuş, komisyonda dinlenilecekler listesinin sonuna doğru gelindiğini ifade ederek, “Bundan sonra yeni teklifler olursa onları da değerlendiririz. Ama ifade ettiğim gibi sonuçta bunları tamamlayıp inşallah Meclis’e teklifimizi yapacağız’ dedi.