Çözüm komisyonunda bugün hukukçular dinlenilecek: İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu yok!

Süreç kapsamında Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun bugün Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek. Ankara, İstanbul ve İzmir Barosu’nun katılmaması dikkat çekti. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre; TBB’ye tüm baroların katılması için çağrıda bulunuldu; ancak sadece bu baroların katılması kararlaştırıldı.

2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun bugün gerçekleşecek 6. toplantısında; Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek. Komisyonun yarınki 7. toplantısında ise eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop’un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.

Komisyonda bugün dinlenmesi beklenen barolar arasında üye avukat sayıları açısından Türkiye'nin en büyük 3 barosu sayılan İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu’nun olmaması dikkat çekti. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre; TBB’ye tüm baroların katılması için çağrıda bulunuldu. Çağrıya karşın komisyona sadece söz konusu barolar katılma kararı aldı.