Cumhuriyet yazmıştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay skandalından sonra ilk kez konuştu

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:05

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:27

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı Kızılay'daki çadır skandalına ilişkin iktidar kanadı sessizliğini korurken, konuya ilişkin ilk açıklama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Adıyaman'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar ile basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Cumhuriyet'in haberinden bahsetmeden, "AFAD ve Kızılay’ı hedef alan dalkavuklara asla kulak asmayın" ifadelerini kullandı.

"SİZİNLE YAN YANA YÜRÜYEN KİM"

Erdoğan, basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşiliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılayımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dalkavuklara, asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim, sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim. Onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımıyla hiçbir felaket hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da hammadde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP da sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik."