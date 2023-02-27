Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan yeni açıklama: 'AHBAP Derneği ile ticari ilişki Kızılay Cemiyeti ile değil iştirakle yapıldı'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:27

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:31

Türkiye, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'çadır skandalını' konuşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını deşifre etmişti.

AHBAP KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.

KIZILAY AHBAP'A GIDA DA SATMIŞ

Son olarak FOX TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan AHBAP Başkanı Haluk Levent, Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını söyledi.

Levent, "Kızılay'dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem" ifadelerini kullandı.

YAYIN SONRASI PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Canlı yayının sona ermesinin ardından Haluk Levent, kişisel Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapmıştı.

"Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı" diyen Levent, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize."

Canlı yayın bitti.

Açıklamaya zaman kalmadı.

Kızılay kurumunun alt iştiraki olan

Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık.



Canlı yayın sonuna denk geldi.

Bilginize. — Haluk Levent (@haluklevent) February 27, 2023

KIZILAY BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yayının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu.

Kızılay'ın kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını savunan Kınık, "Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir" dedi.

"Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır" diyen Kınık, "Ahbap Derneği ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR



Basında yeralan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridirhttps://t.co/AvCgpK5MAh — Kerem Kınık (@drkerem) February 27, 2023

Kerem Kınık'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"1- Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir.

2- Kızılay Lojistik AŞ Afet, İnsani Yardım, Sağlık, Savaş Lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası humaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyetine aktarmaktadır.

3-Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren @kizilaylojistik şirketimiz Hazır Gıda, Kuru Gıda, Hijyen Setleri, Mutfak Setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb’lerine tedarik etmektedir.

4- @KizilayLojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir. Kesinlikle KIZILAYA TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır.

[email protected] ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir."