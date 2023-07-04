Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç'u ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Saray'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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