Cumhuriyet aileyle konuştu: Hacı Ömer Apartmanı davasında yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:49

Güncelleme: 09.12.2024 - 15:50

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hacı Ömer Apartmanı’nda 69 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından apartmanı yapan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar’a dava açıldı.

‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına’ neden olma suçundan açılan davada şüphelilerin yargılanması sürüyor. İkinci duruşma kapsamında müşteki avukatının yeniden bilirkişi raporu hazırlanması talebi kabul edildi.

Başka dosyadan tutuklu olan Ebrar Sitesi davasından da yargılanan Tevfik Tepebaşı’nın tutuklanması talebi ise reddedildi. Hacı Ömer Apartmanı’nda yakınlarını kaybeden Nursel Tanrıverdi tartışmalı dava sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

ZEMİN İNCELENECEK

Tanrıverdi önceki bilirkişi raporunun kötü hazırlandığını belirterek “Dosyada görevli olan ilk savcı Tevfik Tepebaşı’nı bu dosyadan tutuklamıştı. Daha sonra savcı değişti ve Tepebaşı tutuksuz yargılandı. Bilirkişi raporu ise bir yılın ardından geldi. Bilirkişi raporu ön bilirkişi raporuyla bile alakası olmayan bir rapordu. Resmen suçu depremin şiddetine atıyordu. Herkes tali kusurlu gösteriliyordu. Biz bu rapora itiraz ederek yeni bilirkişi raporu istedik. Zemin duruyor, incelensin sıvılaşma olabilir diye. Şimdi dava ertelendi yeni bilirkişi raporu hazırlanacak” dedi.

‘MÜTEAHHİT OLDUĞUNU REDDEDİYOR’

Davada yargılanan Tevfik Tepebaşı’nın ‘müteahhit değilim’ savunması yaptığına da değinen Tanrıverdi, “Tevfik Tepebaşı ısrarla, diğer Ebrar Sitesi davalarında da olduğu gibi ‘ben müteahhit değilim öğretmenim’ diyor. Ancak duruşmada tanıklar evi Tepebaşı’ndan aldıklarını hatta kendisinin Ebrar Sitesi’nin altında ofisi de olduğunu söyledi. Bize göre Tevfik Tepebaşı’nın müteahhit olduğu kesinleşmiş durumda" diye konuştu.