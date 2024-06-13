Hacı Ömer Apartmanı müteahhitlerine dava: Beton kalitesi elle un ufak olacak kadar kötü

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 69 yurttaş yaşamını yitirmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:59
Hacı Ömer Apartmanı müteahhitlerine dava: Beton kalitesi elle un ufak olacak kadar kötü
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Hazırlanan iddianamede 69 yurttaşın adı 'ölü' sıfatıyla yer alırken, 26 kişi müşteki ve müteahhitler Atilla Öz, Çetin Kurt, İsmet Koyuncular, Tevfik Tepebaşı ve Süleyman Kemal Duyar şüpheli olarak yer aldı. Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz, ayrıca bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi davasında da yargılanıyorlar.

İddianamede, binanın kolonundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede beton kalitesinin elle un ufak edilebilecek kadar kötü olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Alınan raporda ayrıca kullanılan betonun içinde bolca deniz taşı çakılı da tespit edildiği ve demirlerin tamamının nevrüzsüz olduğunun da tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri iddianamede yer aldı.

22 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Atilla Öz, Çetin Kurt, Tevfik Tepebaşı, İsmet Koyuncular ve Süleyman Kemal Duyar'ın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8'er aydan 22.5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. 

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar, 2 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.


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