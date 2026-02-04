Cumhuriyet düşmanı İskilipli Atıf'a anma: Hitit Üniversitesi Rektörü, AKP'li ve HÜDA PAR'lı isimler bir arada

Cumhuriyet düşmanı ifadeleriyle bilinen İskilipli Atıf, ölümünün 100'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Anmaya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı. Diğer yandan anmaya iktidara yakınlığıyla bilinen Cihannüma Derneği'nin Başkanı Selim Cerrah'ın da katıldığı görüldü.

Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, İskilipli Atıf 'ın haksız yere idam edildiğini ifade etti.

Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ise İskilipli Atıf'ın vefatından 82 yıl sonra cenaze namazı kılınarak İskilip ilçesindeki kabrine defnedildiğini hatırlatarak, "Rabb'im bizleri de onun yolunda, Allah'ın yolunda mücadele eden, cihat eden, yürüyen kullarından eylesin" ifadelerini kullandı.

REKTÖR, AKP VE HÜDA PAR AYNI KAREDE

Konuşmaların ardından dua edildi. Anma programına aile yakınlarının yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

NEDEN İDAM EDİLMİŞTİ?

İskilipli Atıf, 4 Şubat 1926 tarihinde Ankara'da idam edildi.

Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanan Atıf hakkında, ''halkı yeni kurulan Cumhuriyete karşı 'isyana,irticaya teşvikten' ve Milli Mücadelede, başkanı olduğu cemiyetin kirli işlerinden,'ihanet bildirilerinden', 'anayasayı tağyir' suçuyla 'vatana ihanetten' idam kararı verilmişti.