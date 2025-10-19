Cumhuriyet'e destek büyüyor: ‘Kalemi bükülmeyenlerin okulu’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) başlattığı Cumhuriyet imecesi kampanyasına destek ve dayanışma sürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerinden beslenen, demokrasinin ve özgür basının en köklü temsilcilerinden Cumhuriyet gazetesi, bir asrı aşan yolculuğu boyunca halkın sesi, vicdanın kürsüsü olmuştur. Cumhuriyet her türlü baskı ve engellemelere rağmen gerçeği savunmaktan, halkın haber alma hakkını korumaktan asla vazgeçmemiştir.

Bugün Cumhuriyet okurlarının öncülüğünde başlatılan “Cumhuriyet imecesi” yalnızca bir dayanışma kampanyası değil, özgür basın, demokrasimiz ve Türkiye’nin aydınlık yarınlarına sahip çıkma iradesinin güçlü bir ifadesidir. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği olarak bizler, yerel yönetimlerin de demokrasi kültürünün taşıyıcı gücü olduğuna inanıyoruz.

Halkın haber alma özgürlüğü ancak özgür basının yaşamasıyla mümkündür. Bu nedenle Cumhuriyet gazetesinin yürüttüğü hakikat mücadelesini yürekten destekliyoruz. Cumhuriyetin kalemi, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmaktadır. Bu bilinçle, Cumhuriyet gazetesine ve bu imeceye katkı sunan tüm yurttaşlara içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçeğin, özgürlüğün ve demokrasinin yanında olan herkesle omuz omuza olmaya devam edeceğiz."

CHP’nin 22. dönemi milletvekilleri de gazetemizle dayanışma mesajı yayımladı. Ortak açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin Atatürk devrimleri ve hakların savunucu olduğu vurgulandı.

‘Unutturmayacağız’

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz: "Cumhuriyetle yaşıt olan Cumhuriyet gazetesi, birçok dönemde siyasal iktidarların baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Gazetenin önemli kalemlerinden olan Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi değerli yazarlarımızın katledilmesini unutmadık, unutturmayacağız. Cumhuriyet gazetesi, özgür ve bağımsız habercilikte kalemini hiçbir zaman bükmeyenlerin, gerçeğin yanında duranların okuludur.

Genel anlamda Türkiye halklarının, özelde ise işçilerin ve emekçilerin sesi, sözü ve soluğu olmayı sürdüren Cumhuriyet gazetesiyle her türlü dayanışma içinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Son dönemde AKP’nin devleti yerleştirdiği gerici ve şeriatçı kadroların Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılarında sınır tanımadıklarının farkındayız. Ancak bizler, emekçi dayanışmasıyla bu karanlık sürece karşı mücadeleyi büyüteceğimize inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, “İyi ki varsın Cumhuriyet gazetesi” diyorum."

‘YANINIZDAYIZ’

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan: "AKP iktidarının medyanın büyük bölümünü kendi kontrolüne aldığı, muhalif tüm yayınlara ise ağır kuşatma uyguladığı bir dönemden geçiyoruz. Bu döneme damgasını vuran bu kuşatmanın arka planında, güçlü bir yeni Osmanlıcı heves ve buna eşlik eden derin bir Cumhuriyet düşmanlığı yatıyor. Bu hevesin karşısında kim varsa susturmak, boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Böylesi bir dönemde, bu kadar yoğun bir baskıya rağmen cumhuriyet ve laiklik çizgisini kararlılıkla sürdüren Cumhuriyet gazetesinin dayanışma çağrısının yanındayız. Halkın haber alma hakkının ve Cumhuriyet gazetesi emekçilerinin yanındayız."

‘Vatandaşlık görevi’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy Şube Başkanı Mehmet Akar: "Cumhuriyet için Cumhuriyet... Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluş parasını verdiği ve adını koyduğu, sesimiz, yoldaşımız, gazetemiz Cumhuriyet gazetesine sahip çıkmak bizim için bir vatandaşlık görevi.

Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi yazarları olan devrim şehitlerimiz, kurucu genel başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy, kurucumuz Doç. Dr. Bahriye Üçok, Kalpaksız Kuvvacımız Uğur Mumcu ve genel başkan yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın ve Onursal Genel Başkanımız Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun emaneti... Cumhuriyetimiz ile yaşıt gazetemiz Cumhuriyet ile el ele, omuz omuza nice yıllara."

‘BAĞIMSIZLIĞIN SESİ’

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Gürkan Koç: "Milli kurtuluş mücadelemizin ateş çemberinde, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle kurulan Cumhuriyet gazetesi, kurulduğu günden bu yana Aydınlanmanın, bağımsızlığın, bilimin ve emekten yana haberciliğin sesi olmuştur. Uğur Mumcu’dan Ahmet Taner Kışlalı’ya, Muammer Aksoy’dan İlhan Selçuk’a birçok Cumhuriyet aydınımızın köşelerini doldurduğu Cumhuriyet gazetesi bugün de üstlendiği tarihsel sorumluluğu muhalif ve bağımsız kimliğiyle yerine getirmektedir.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak Cumhuriyet Okurları (CUMOK) tarafından başlatılan imece çağrısına desteğimizi bildiriyor, günümüzde AKP-MHPDEM ortaklığında yürütülen karşıdevrim saldırısına karşı Cumhuriyet Devrimi mevzisini güçlendirme yolunda Cumhuriyet gazetesine başarı ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz."