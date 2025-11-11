Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet'e destek ve dayanışma çağrısı

11.11.2025 04:00:00
Holdinglerin değil halkın gazetesi Cumhuriyet, bir asırdır Aydınlanmanın ve büyük Atatürk’ün mirasına, direnişine ve umuduna sahip çıkıyor. İmece kampanyasına okurlarımız güçlü bir omuz verdi; destek büyüdü, süre uzatıldı. Bir taş da sen koy, bir mum da sen yak.

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN - YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş - BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600 0026 2890 09

 

BIC NO: ISBKDEFXXXX

