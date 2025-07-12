Cumhuriyet gündeme getirmişti... MEB'den 'LGS'de şaibe' iddialarına 'siyaset yapmayın' yanıtı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları dün açıklandı.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bu son 8 yılın rekoru. Geçtiğimiz yıl 352 öğrenci tam puan almıştı.

SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI DOLAŞIMA SOKULMUŞTU

Sınavın zor olmasına rağmen tam puan alan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde yüz oranında artması akıllara Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS skandallarını getirdi.

Cumhuriyet'in 24 Haziran'da duyurduğu haberde, LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.

LGS’DE SORU İŞARETLERİ

Son olarak LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması, sınav günü sızan soru cevapları ve yanlış kitapçık dağıtımlarını yeniden sorgulattı.

MUHARREM İNCE: PİS KOKULAR GELİYOR

Soru işaretleri büyürken; bir açıklama da geçen günlerde CHP'ye katılan ve öğretmen kimliğiyle de bilinen Muharrem İnce'den geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İnce, "MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?" diye sordu.

MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan? — Muharrem İNCE (@vekilince) July 11, 2025

“ŞAİBE” İDDİALARINA BİR GARİP YANIT

Son olarak Cumhuriyet’in gündeme getirdiği iddialar sonrası; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

"MEB olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dahil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz" denildi.

MEB’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanmış olup sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, 'Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu’ dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz’ tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp 'Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var' gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dâhil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakârlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir.”

"BAKANLIĞIMIZCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

“Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz. Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."