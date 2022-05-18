18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:59

Tarih: 18 Mayıs 2009…

13 yıl geçti büyük bir insanın bu diyarlardan göçüp gitmesinin üzerinden.

Burslarıyla binlerce öğrenciye gelecek kazandıran, hayatı boyunca karanlık ve cehaletle savaşan cumhuriyet meşalesi Türkan Saylan’dan bahsediyorum.

Ülkemizde yaktığı eğitim ışığını söndürmeye çalışanlara inat mücadele eden bu güzel insanı unutmayalım, onu tanımayan nesillere anlatalım istedim bugün...

O kadar şey yazmak istiyor ki insan onun için…

Zaten ne yazarsak yazalım hep bir şeyler eksik kalacak öyle değil mi?

Şu bir gerçek ki yaşamı boyunca hep farklı biriydi Türkan Saylan.

Kendisine göre aslında bir şey yapmıyor, yalnızca insanları yapabileceklerine inandırıyordu.

Belki de en büyük savaşı kız çocuklarının okuması ve eğitimde fırsat eşitliği yaratılmasına dönüktü.

Bu nedenle eğitimlerine destek olduğu binlerce gencin ve yol arkadaşlarının yüreğinde, hayalleri ve projeleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor, edecek de.

Başarıyı insanlara anlatabilme, onlara yol gösterebilme, yol açabilme peşindeydi her zaman.

Ülküsü olumsuzluklara takılmadan iyiyi ve doğruyu yapabilmekti.

Hiç bıkmadan, pes etmeden sorgulayan, eleştiren, düşünen ve çağdaşlık yolunda iz süren insan modeli için çalıştı yıllarca.

Bu sebeple çağdaşlaşmayı hümanist, insancıl değerler ile tanımlardı.

Bu düşüncesine karşı duran bağnaz zihniyet yüzünden ise başına gelmeyen kalmadı!

Kendisine atılan iftiralar, yapılan haksızlıklar dahi bir gün yolundan alıkoymadı.

Hayatının son günlerinde uğradığı haksız uygulamalar bile onun moralini bozmadı, çalışma gücünü kırmadı. Evi aranırken gösterdiği soğukkanlılığı, nezaketi unutulmayacak bir şekilde hafızalarımıza kazındı.

İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti düzeninin var olduğu; hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal konumunun geliştiği bir Türkiye’ye hasret göçüp gitti bu dünyadan...

En büyük tesellimiz de kurmuş olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Atatürk’ün izinde olması ve Atatürk’ü unutmayı, unutturmayı hedefleyenlere karşı mücadelesine devam etmesi oldu.

Ne mutlu ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; sadece geçmişten değil, gelecekten de korkan yobazlara inat fikrini hür ve gür bir sesle yaşatmaya devam etmekte...

Her türlü ayrımcılığın temeli cehalete karşı büyük bir mücadele ortaya koyarak yüz binlerce çocuğun eğitim almasına ve karanlıktan sıyrılmasına vesile olmuş, Atatürk ilke ve devrimleri ile demokrasinin temel niteliklerinin tam manasıyla hayat bulması için çalışmış bu kişi için söylenebilecek çok şey var alında.

Lakin kısaca “İnsanlığa hizmet etmeye, aydınlanmaya adanmış bir ömürdür” dersek yeter sanırım.

Bir vatandaş olarak kardelenleri ışığa kavuşturan, umudu mucizeye çeviren, yüreklerde sevinç uyandıran, çağdaş türk kadınını en iyi şekilde temsil eden, özverinin adı Türkan Saylan’ı sonsuz minnetle anıyorum.

Türkan Saylan’ın yapmış olduğu değerli hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağımıza, onun yeşerttiği eğitim filizlerini hiç soldurmayacağımıza söz veriyorum.