Cumhuriyet muhabirine bakanlık şikayetiyle 2 suçtan soruşturma: Vatan Emniyet'te ifade verdi!

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ufuk Sepetci hakkında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın şikayeti üzerine “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “görev başındaki kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Cumhuriyet.com.tr’de 25 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan “İktidarın tasarruf genelgeleri kâğıt üzerinde kaldı, Türkiye makam araçlarında Avrupa’yı solladı” başlıklı haber üzerine açıldı.

Sepetci, söz konusu haberde Avrupa’daki ve Türkiye’deki makam araçlarının sayılarını raporlara dayandırarak haberleştirdi. Haberin sonunda ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın yeni aldığı makam aracına yer verdi.

"TÜM VERİLER KAMUYA AÇIK KAYNAKLARDAN VE RESMİ RAPORLARDAN ALINMIŞTIR"

Gazeteci, bakanın TOGG marka yerli aracı bulunmasına rağmen yeni bir araç daha edinmesini, açık kaynaklarda yer alan bilgilerle haberleştirdiğini söyledi.

Vatan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifade veren Sepetci, “Haberdeki tüm veriler kamuya açık kaynaklardan ve resmi raporlardan alınmıştır. Haberin tamamı gazetecilik faaliyeti kapsamındadır. Hiçbir kamu görevlisine yönelik hakaret kastım yoktur” diye belirtti.

Sepetci ayrıca, soruşturma dosyasında kendisiyle ilgisi bulunmayan, haber tarihiyle dahi uyuşmayan küfür içerikli sosyal medya paylaşımlarının yer aldığını belirterek, “Bu paylaşımlar bana ait değildir hatta haber tarihimden bir hafta öncedir” dedi.

Sepetci ifadesini, Avukat Enes Hikmet Ermaner eşliğinde verdi. Gazeteci, hakkında yürütülen soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasını talep etti.