Cumhuriyet tarihinde bu hafta

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

MERASİME ŞEFİMİZİN RİYASETİ BÜYÜK TEZAHÜRATA VESİLE OLDU



ATATÜRK MERİNOS FABRİKASINI AÇTI



3 ŞUBAT 1938



Bursa 2 (Telefonla) - Merinos fabrikasının açılma töreni bugün on binlerce kişinin iştirakile yapılmıştır. Halk erkenden yollara dökülmüş, fabrikaya doğru adeta bir sel halinde akmağa devam ediyordu. Fabrika civarı öğleden sonra insan kalabalığile geçilmez bir hale gelmişti.

Vilayet erkânı, komutanlar, Parti, Belediye, Halkevi, Sümer Bank erkânı, Ticaret Odası, bankalar müdürleri, şehrimizdeki bütün fabrikatorlarla tüccarlar, askerî kıt’alar, mektebliler ve muazzam halk kalabalığı hazır bulunuyordu.

ALTIN ANAHTAR TAKDİMİ

Saat tam 16 da Ulu Önder, refakatlerinde Başvekil, Dahiliye, Nafıa ve İktisad vekillerile diğer zevat olduğu halde halkın candan tezahüratı arasında Merinos fabrikasını şereflendirmişlerdir.

Meydanları dolduran halk, “Var ol, yaşa Atatürk” diye bağırıyor, bu ses uğultu halinde Bursa ufuklarına dağılıyordu.

Burada Vali Şefik Soyer, Atatürk’ü karşıladı. Atatürk fabrikanın büyük kapısında otomobillerinden inerek doğruca fabrikanın dinlenme salonuna gittiler. Burada bir müddet istirahat buyurdular. Bu sırada Başvekil ve diğer vekiller balkona çıkarak Bursa Belediye reisi Neşet Kiperin Bursalıların hissiyatına tercüman olan güzel bir nutkunu dinledikten sonra Başvekil Celal Bayar, gittikçe yükselen bir sesle çok heyecanlı bir nutuk irad etti.

Sürekli alkışlarla, “Var ol” seslerile sık sık kesilen bu nutku mütekaib Ulu Önder ve vekillerimizle diğer zevat otomobillerle fabrikanın yün yıkama dairesine gittiler. Burada Sümerbank Umum Müdürü Nurullah Sümer, Atatürke tepsi içinde altın bir anahtar takdim etti. Atatürk anahtarı alarak kapıyı açtı ve Başvekile dönerek:

“- Hayırlı olsun.” dedi.

PROFESÖR MUAMMER AKSOY ÖLDÜRÜLDÜ

1 ŞUBAT 1990

Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, eski milletvekili Prof. Muammer Aksoy, dün Bahçelievler’deki evine girerken silahlı saldırıya uğrayarak üç kurşunla öldürüldü. Saldırıdan sonra AA ve bazı gazetelere telefon eden bir kişi Aksoy’un “Tesettür konusunda İslama karşı takındığı tavır nedeniyle Müslümanlar tarafından cezalandırıldığını” bildirdi. Aksoy’un gündüzden bürosuna üç kez telefon edildiği ve dairesine giderken de izlendiği belirtildi. İçişleri ve Adalet bakanları ile İnönü ve Baykal, Aksoy’un evine giderek bilgi aldılar. Olayın keşfinde Aksoy’un merdivenden çıkmaya başladığı sırada silahın bir metreden ateşlendiği yönünde bulgular elde edildi.



İLK BÖBREK NAKLİNDE SKANDAL

31 OCAK 1969

ERDOĞAN KRAL (HA)

* Yusuf Özer kendisine takılan böbreğin bir akıl hastasından alındığını öne sürerek savcılığa başvurdu.

Türk tıp tarihinin en büyük skandalı, yurdumuzda ilk defa olarak organ nakli yapılan Yusuf Özer tarafından meydana çıkarıldı. Yedi ay önce Beyoğlu Belediye Hastanesinde böbrek takılan Yusuf Özer, kendisine verilen organın Recep Ilgaz’dan alınmayıp İsmail Akar adında aklî muvazenesi tam olmayan bir şahıstan temin edildiğini ihbar etmiştir.

Halen Darülacezede muhafaza altında bulunan 30 yaşındaki İsmail Akar da, “Yusuf ile beni ayni anda masalara yatırdılar ve ameliyat ettiler” demiştir.

Dün savcılığa başvuran Yusuf Özer olayı şöyle anlatmıştır: “1962 yılında bu hastanede tek böbreğimi almışlardı. Aradan altı yıl geçtikten sonra idrar yollarımda bir ağrı hissettim. Tekrar buraya gelip Doktor Atıf Taykurt’la konuştum. Prostat ameliyatı yaptı. Tam taburcu olacakken bana son derece yakınlık göstermeye başladı. Sonra da on gün ömrüm kaldığını, bana iyi bir böbrek takacağını söyledi. Bana böbreğin Recep Ilgaz’dan alındığı bildirildi. Halbuki bir akıl hastasına aitmiş. Ben de savcılığa şikâyette bulundum.”

EMLAKBANK YOLSUZLUK LİDERİ

30 OCAK 1993

DYP-SHP koalisyon hükümetinin göreve başlamasından bu yana Başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar teftiş kurullarınca hazırlanarak yargıya intikal ettirilen toplam 95 yolsuzluk dosyasından 19’unun Emlak Bankası’na ilişkin olduğu belirlendi.

