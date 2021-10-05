Cumhuriyet Telegram'da

05 Ekim 2021 Salı, 00:10

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor. WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor.

Sosyal medya devlerinin yaşadığı erişim sorununun ardından kullanıcılar alternatif uygulamalara yöneldi. En yoğun ilgi isi Telegram'a oldu.

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