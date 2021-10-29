Cumhuriyet ve kazanımları Gaziemir’de konuşuldu

29 Ekim 2021 Cuma, 14:09

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde Gazeteci Metin Uca’nın moderatörlüğünde düzenlenen panele CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gazeteci Merdan Yanardağ katıldı. TELE 1 kanalından canlı yayınlanan panelde Atatürk’ün cumhuriyeti ilan ettiği süreç, bugün cumhuriyet rejiminin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve cumhuriyetin İslam dünyasındaki önemi konuşuldu.

Gaziemir’in tarihi hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa'nın Gaziemir’i ziyaret ettiğine ve Vecihi Hürkuş’un ilk Türk uçağını Gaziemir’de yaparak ilk uçuş denemesini burada yaptığına vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yeteneklerini anlatan Başkan Halil Arda, “Cumhuriyet yola çıktığında hedeflediği bir şey var. Adil, özgür, laik, sınıfsız bir toplumu hedefliyor. Mustafa Kemal, kafasında ki sınıfsız topluma ulaşmak için ‘seçim’ diyor. Seçimle gelinecek. Bu çok önemli bence. Mustafa Kemal iyi bir lider, iyi bir komutan, iyi bir insan, iyi eğitim almış bir fütürist. Bence Mustafa Kemal o dönemin bir efsanesi. Şimdiki gibi iletişim olanakları yok, televizyon yok, cep telefonu yok, henüz elektrik birçok yerde yok, radyo yok gazeteler köylere ulaşmıyor. Mustafa Kemal nereden biliniyor? Mustafa Kemal Türk milletini çok iyi tanıyordu. Türk askerini çok iyi tanıyordu. Onların ne kadar cesur olduğunu biliyordu. Bu kadar farklılıklara; dil, din, etnik, kültür farklılıklarına rağmen bu kadar insanı bir ülkü etrafında birleştiren büyük bir lider” dedi.

ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA ÇALIŞIYORUZ

Atatürk devrimlerinin ışığında çalışmalar yaşama geçirdiklerinin altını çizen Başkan Halil Arda, şunları söyledi: “Gaziemir’de yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de Atatürk devrimlerini, cumhuriyet kazanımlarını yaşatmak için çalışıyoruz. İlçemizin vizyonu eğitim ve ticaret. Kültür ve sanatla çok iç içeyiz. Cumhuriyeti korumak için kadınlara ve çocuklara anlatmalıyız. İlk defa Gaziemir’de Cumhuriyet Bayramı’nı bir hafta kutluyoruz. Çocukluğumuzdaki bayramları çocuklarımıza yaşatmak için çalışıyoruz. Kadınlarımıza iş imkânları ve eğitim olanakları yaratıyoruz. Kültür sanata eğitime yatırım yaptırıyoruz. Her şeyin başının kültür olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız Atatürkçü yetişiyor. Gaziemir aydın bir ilçe. Türkiye’ye örnek bir kentte yaşıyoruz. Atatürk dünyada birçok ülkeden önce kadınlara haklar tanıdı. Benim de 4 başkan yardımından 3’ü kadın, meclis üyelerimizin, müdürlerimizin yarısı kadın. Onlar Atatürk devrimleriyle kendilerini ispatlamış insanlar. Biz de onları yönetime ortak ediyoruz. Yerel yönetimlerin başarısı genel iktidarı getirecek.”

YANARDAĞ: CUMHURİYETİN IŞIĞI ÖZGÜRLÜKTÜR

Avrupa’nın aydınlanma süreci ve dine bakışını anlatarak sözlerine başlayan Gazeteci Merdan Yanardağ, İslam dünyasında Cumhuriyetin önemine ve siyasal İslamcıların cumhuriyete karşı yaptıkları girişimlerin altını çizdi. “İzmir aydınlığıyla tüm Türkiye’yi aydınlatmak için mücadele veriyoruz” diyen Yanardağ, “Siyasal İslamcılar her şeye dinden baktıkları için insanları etnik ya da dinsel kökenlerine göre tanıma alışkanlıkları var. Müslüman ülkeler, seküler dünyanın ürettiklerini tüketiyorlar. Akıl kapısını kapatmış bir Müslüman dünya var. Müslüman dünyasının bin yıl süren orta çağı devam ediyor. İslam ülkelerinin büyük bölümünde iç savaş var. Müslüman müslümanı öldürüyor. Oluk oluk kan akıyor. Mezhep kavgaları orta çağ hastalığıdır. Ülkemizin İslam dünyasının yaşadığı Orta Çağ karanlığından çıkışını sağlayan cumhuriyet devrimidir. Cumhuriyet İslam dünyasında adı koyulmamış bir reformdur. Cumhuriyet’ten sonra insanlar özgürce dinlerini yaşamaya, ibadet etmeye başladılar. Cumhuriyetin yıldızı da ışığı da budur. Cumhuriyet, İslam dünyasında orta çağı kapatan modernitenin ve aydınlanmanın devrimidir” diye konuştu.

Cumhuriyet devriminin sadece Türkiye için değil tüm İslam ülkeleri için önemli olduğunun altını çizen Yanardağ, “Cumhuriyetin tarihsel önemi bu topraklara özgü değildir. Tüm İslam dünyasının karanlığını kırmaya çalışan bir aydınlanma devrimidir. Büyük bir yalan söylüyorlar, Kuran’ın yasaklandığını söylediler. ‘Allah’ demenin yasaklandığını iddia ettiler. Yasaklanan şey medreselerde yapılan kaçak eğitimlerdir. Kimsenin inancının, ibadetinin önüne engel konulmadı. Cami yıkan, satan tek lider Adnan Menderes’tir. Orta Çağ, İslam dünyasında devam ediyor. Tarikat okullarında verilen eğitimin, bu okullardaki müfredatın IŞİD’in, Taliban’ın medreselerinden farkı yok. Müfredatları aynı. Dogmatik öğretiyle karşı karşıyayız” dedi.

İslam dünyası kendi Rönesans ve reformunu yaşayamadığını, Sovyet Devrimi ve 1923 Devrimi’nin son yüz yılın en büyük iki devrimi olduğunu söyleyen Merdan Yanardağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet yarım kalmış, ihanete uğramış bir devrimdir. Cumhuriyetle birlikte ayrıcalıklarını sömürü ve egemenliklerini kaybeden siyasal İslamcıların cumhuriyete düşmanlıkları bitmedi. Abdulhamid figürünü Atatürk’ün karşısına koymaya çalışıyorlar. Cumhuriyeti yıkmaya çalıştılar ama yapamadılar. Yeni bir model kurmaya da bilgileri yetmiyor. Arap gericiliğini din diye, Orta Çağ karanlığını da sistem diye dayatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet devrimi yok edilmek istenmesine rağmen halen yaşıyor.”

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yaşama geçirilen ekonomik modeli anlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise, o dönemde uygulanan ekonomik modelle bugün uygulanan ekonomik modeli karşılaştırdı. Atatürk tarafından uygulanan politikalarla ekonomi alanında ülkenin ayağa kaldırıldığını anlatan, Atatürk’ün açtığı fabrikalara dikkat çeken Atila Sertel, “Enkaz devralan Mustafa Kemal Atatürk muhteşem bir ekonomik devrimle, açtığı fabrikalarla ülkeyi ayağa kaldırdı. Cumhuriyetin ekonomimize kazandırdıklarını, CHP’nin yaptığı ekonomi atılımını inkâr eden iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk millileştirdi, bugün satarak özelleştiriyorlar. Aklınıza ne geliyorsa satıyorlar. Cumhuriyetin ürettiği her şeyi sattılar. ‘Milliyim’ diyen iktidar ordumuzun göz bebeği tank palet fabrikasını Katar’a sattı. Cumhuriyet’in değerlerinin hepsini sattılar. Sadece Atatürk dönemini değil, Menderes, Ecevit, Özal, Çiller, Erbakan, Yılmaz dönemlerine hakaret eden anlayışla ‘hiçbir şey yoktu, biz yaptık’ diyorlar. 20 yıldır satmadıkları fabrika kalmadı. Cumhuriyetin tüm kuruluş ve fabrikalarını sattılar” dedi.