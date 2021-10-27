Cumhuriyet yazarları Ankara’da okuyucuyla buluşuyor!

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:05

Eylül Fuarcılık'ın organizatörlüğünde, ATO Congresium’da düzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, 22 Ekim’de kapılarını 16. kez okuyucuya açtı.

31 Ekim’e kadar sürecek ve 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, Cumhuriyet Kitapları yazarları da imza günleri ve söyleşileri ile okuyucuyla buluşuyor.

16 YAZAR, 29 ETKİNLİK!

Cumhuriyet Kitapları yazarları Işık Kansu, Mustafa Balbay, Mine G. Kırıkkanat, Uluç Gürkan, Hikmet Özdemir, Hüner Tuncer, Tuncay Özkan, Meltem Vural, Alper Akçam, Eren Aysan, Ömer Lütfü Avşar, Niyazi Altunya, Erdinç Utku, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve İlhan Taşçı; A310 numaralı Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak. Okuyucular sevdikleri yazarların kitaplarını fuara özel indirimlerle edinebilecekler.

Ayrıca, A. Celal Binzet, Deniz Berktay ve Erdinç Utku, imza günleri dışında söyleşileriyle okuyuculara konuk olacak.

Etkinlik listesi ise şu şekilde:

28 EKİM PERŞEMBE

İmza:

Saat 14.00

Meltem Vural

29 EKİM CUMA

İmza:

Saat 15.00

Deniz Berktay

30 EKİM CUMARTESİ

İmza:

Saat 14.00

A. Celal Binzet

Eren Aysan

Işık Kansu

Uluç Gürkan

Saat 15.00

Erdinç Utku

Hüner Tuncer

Mustafa Balbay

Ömer Lütfü Savaş

Söyleşi:

Saat 16.00

Erdinç Utku

31 EKİM PAZAR

İmza:

Saat 14.00

Erdinç Utku

Niyazi Altunya

Saat 15.00

İlhan Taşçı

Saat 16.00

Deniz Berktay

Söyleşi:

Saat 15.00

Deniz Berktay