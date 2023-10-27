Cumhuriyet’in 100. yılında 100 fidan toprakla buluştu

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:26

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:26

İzmir’de Bornova Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlediği ‘Geleceğe 100 Fidan Bırakıyoruz’ etkinliği ile Eğridere Mahallesi’nde 100. Yıl Koruluğu oluşturuldu.

Bornovalıların yoğun katılımı ile gerçekleşen fidan dikim töreninde akçaağaç, dişbudak ve akasya türlerinden oluşan 100 adet ağaç toprakla buluştu. Eğridere Mahallesi Düğün Salonu arkasında bulunan boş arazide yapılan fidan dikiminde vatandaşlarla biraraya gelen Başkan Mustafa İduğ, Cumhuriyetin 100. Yılını kutladıklarını hatırlatarak, “Oluşturduğumuz bu korulukla geçmişimize ve Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı simgeliyoruz. Cumhuriyetimiz gibi yüzlerce yıl yaşayacak fidanlarımızı toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz . Bu ülkeye Cumhuriyeti kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Fidanlarımızı toprakla buluştururken, Cumhuriyetimize olan sevgimizi ve bağlılığımızı da her bir ağaçla birlikte büyüteceğiz” diye konuştu.

YEŞİL ALANLAR ARTIYOR

Bornova için 4 buçuk yıldır hizmet ettiklerini ifade eden Başkan İduğ, “Bir çok çalışmamızın yanında Bornovalıların rahat nefes alacağı yeşil alanlarda yaratıyoruz. İlçe genelinde 5 yeni park ve oyun alanı ile 15 adet ağaçlandırma alanı oluşturduk. Mevcut yeşil alan miktarını 34 bin 438 metrekare arttırarak 1 milyon 930 bin metrekare seviyesine getirdik. Toplamda 13 bin ağaç, 125 bin çalı türü bitki ve 405 bin çiçek ektik. Dünya Sağlık örgütünün 6 metre kare olarak belirttiği kişi başına düşen yeşil alan alan miktarını standartlarının da üzerine çıkararak 14,1 metrekareye yükselttik. Bornova için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz”diyerek bilgi verdi.

Törende konuşan Eğridere Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılını kutlayarak, Başkan İduğ’a mahallesine yaptığı yatırımlar için teşekkür etti.