Cumhuriyet’in yangın haberleri sonrası ormancılara soruşturma açıldı

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş hakkında, gazetemizde yer alan “Yanan orman alanlarında tarihi vurgun” haberlerinin ardından soruşturma başlatıldı. Yaptığı açıklamalar nedeniyle daha önce beş kez soruşturma geçiren Durmuş, “Susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz susmayacağız, orman varlığımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Geçen yıl çıkan orman yangınlarının ardından yaşanan yolsuzluğu Cumhuriyet ortaya çıkardı. Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, yazı dizisinde, yanan alanlardaki milyonlarca ağacın adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildiğini, tahsisler yolu Türkiye’nin ormanlarının Avrupa’ya peşkeş çekildiğini, dünya ormanlarının tahrip edilmesine tepki olarak kurulan Orman Yönetim Konseyi’nin Türkiye’deki uluslararası şirketlere usulsüz sertifikalar verdiğini belgeleriyle kamuoyuna duyurdu. Bu haberlerin ardından Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

6 Nisan 2022, Çarşamba

"KURUM KÖTÜ YÖNETİLİYOR"

OGM’ye bağlı bir enstitüde uzman olarak görev yapan ve aynı zamanda Tarım Orman-İş Genel Başkanlığı’nı yürüten Durmuş, açıklamaları sendika başkanı sıfatı ile yaptığının altını çizdi. Soruşturmaya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Durmuş, “Yaptığımız açıklamaların ‘kurumun şahsiyetini zedelediği’ iddiasıyla soruşturma açılmış. Daha önce beş kez bu konuda soruşturma açıldı ve yargıya gittim. Verilen ağır cezaları beş kez iptal ettirdim. Şimdi altıncı kez soruşturma açıyorlar. Çalışmalarımızı engellemek için sürekli soruşturmalar açılıyor, sayfalarca iddianameler hazırlanıyor ve her bir iddiaya sayfalarca yanıt vermemizi istiyorlar. Bize ‘Niye konuşuyorsun?’ diyorlar. Biz kurum kötü yönetildiği için, çok büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu için konuşuyoruz” dedi.

Tarım Orman-İş Sendikası’nın susturulmak istendiğini vurgulayan Durmuş, “Orman yangınları sonrası yapılan büyük vurgunu açıkladığımız için, orman varlığımızın çok uluslu şirketlere peşkeş çekilmesine karşı çıktığımız için sendikamız cezalandırılmak isteniyor. Susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sendikamız, Türkiye ormanlarına sahip çıktığı için, kamu çalışanlarının haklarını koruduğu için susturulmak isteniyor. Biz susmayacağız, kurumun yaptığı yanlış işlere karşı çıkıp yargıya taşımaya devam edeceğiz. Orman varlığımızı korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.