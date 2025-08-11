Çürük raporu verilen Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Denizli Devlet Hastanesi için 2017'de hazırlanan deprem analiz raporunda, hastane kolonlarının ve kirişlerinin yüzde 90'ının çürük olduğu ve zeminde sıvılaşma olduğu tespit edilmişti.

Birçok kez tartışmalara neden olan hastanenin bu kez de tavanında çökme meydana geldi.

"HASTANE DERHAL TAHLİYE OLMALIDIR"

Genel Sağlık İş Sendikası Denizli Şubesi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizli Devlet Hastanesi çürük raporu olan hastanenin depremden bağımsız olarak, sonradan inşa edilen asma tavanı çökmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma yoktur. Bir kez daha sesleniyoruz. Bu hastane derhal tahliye olmalıdır" denildi.

CHP Milletvekili Şeref Arpacı ise geçtiğimiz aylarda Denizli Şehir Hastanesi inşaatının beklenenden yavaş ilerlediğini belirterek yetkilere çağrıda bulunmuştu.

Arpacı "kentin sağlık hizmetlerine ihtiyacının acil olduğu" ifadelerini kullanmıştı.