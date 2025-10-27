Cumhuriyet Gazetesi Logo
ÇYDD’de gençler yeni yönetimini seçti

ÇYDD’de gençler yeni yönetimini seçti

27.10.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
ÇYDD’de gençler yeni yönetimini seçti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şubesi Üniversite Gençliği yeni yönetim kurulu 81 üniversiteli gencin katılımıyla seçildi.

Tek listeyle yapılan seçim sonucu başkanlığa Emine Sabriye Yıldız, başkan yardımcılıklarına Aydan Şengül, Mustafa Kemal Borazan, yönetim kurulu üyeliklerine Mert Sözen, İlayda Koçer, Berna Nur Fidan, Mehmet İbrahim Tatlıcı, Furkan Yılmaz, Devran Emre Karagöz, Ravza Nur Ertan, Aydan Şengül, Mustafa Kemal Borazan seçildi.

İlgili Konular: #Samsun