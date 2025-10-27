Tek listeyle yapılan seçim sonucu başkanlığa Emine Sabriye Yıldız, başkan yardımcılıklarına Aydan Şengül, Mustafa Kemal Borazan, yönetim kurulu üyeliklerine Mert Sözen, İlayda Koçer, Berna Nur Fidan, Mehmet İbrahim Tatlıcı, Furkan Yılmaz, Devran Emre Karagöz, Ravza Nur Ertan, Aydan Şengül, Mustafa Kemal Borazan seçildi.
ÇYDD’de gençler yeni yönetimini seçti
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şubesi Üniversite Gençliği yeni yönetim kurulu 81 üniversiteli gencin katılımıyla seçildi.
27.10.2025 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
