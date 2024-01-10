ÇYDD: 'Sansür girişimleri ve gazetecilere yönelik baskılar gün geçtikçe artıyor'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:05

Güncelleme: 10.01.2024 - 16:05

Türkiye'de son 20 yılda en az 800 gazeteci, söylem ve fikirleri gerekçe gösterilerek tutuklandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bu duruma dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarında ses getiren bir paylaşım gerçekleştirdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerinden derlenen bilgilerle oluşturulan paylaşımlar, gazetecilik mesleğinin mevcut durumunu vurgulayarak ön plana çıkarıyor.

Paylaşımlarda her 2 gazeteciden birinin siyasi baskı hissettiği ifade edilirken, son bir yılda en az 96 gazetecinin fiziksel saldırıya uğradığı, en az 43 gazetecinin sözlü olarak taciz edildiği ve 97 gazetecinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu çarpıcı veriler, gazetecilere yönelik artan baskı ve tehditleri gözler önüne seriyor.

ÇYDD’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, medya bağımsızlığının demokrasiyi oluşturan en temel unsurlardan biri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

‘"Bugün, özgür ve tarafsız haberciliğin teminatı olan gazetecilerimizin günü. Ancak ne yazık ki ülkemizde, basın özgürlüğünün endişe verici bir şekilde zedelendiği bir dönemden geçiyoruz. Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken karşılaştıkları tehditlere rağmen özveriyle çalışıyorlar. Ancak basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, sansür girişimleri ve gazetecilere yönelik baskılar gün geçtikçe artıyor. Haber alma hakkımızın teminatı olan basının bağımsızlığına ve tarafsızlığına vurgu yapmak, demokrasimizin temel unsurlarından birini savunmak bugün daha da önemli. Bu özel gün vesilesiyle, ülkemizdeki gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir ediyor; özgür, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir basının önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, demokrasi kültürümüzün gelişimine katkı sağlayan ve kamu yararını gözeterek habercilik yapan gazetecilerimize yaşatılan hukuksuzluklara karşı durmaya dair sözümüzü yineliyor; onurlu mesleklerini icra eden gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz."



