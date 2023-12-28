ÇYDD'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:26

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen günlerde TBMM’de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında MEB'in cemaat ve tarikatlarla protokol yaptığı eleştirilerine karşın, tarikat ve cemaatleri STK olarak adlandırarak mevcut yapılarla iş birliğine devam edileceğini açıklamıştı.

Bakan Tekin’in açıklamaları kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) laik, karma ve kamusal eğitime açıkça saldırı niteliği taşıyan bu sözlerin kabul edilemez olduğunu ifade eden bir basın açıklaması gerçekleştirmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

ÇYDD’nin sosyal medya hesapları üzerinden bugün gerçekleştirilen paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle iş birliğine devam edileceğine yönelik ifadelerinin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyet'e yönelik açık bir saldırı niteliği taşıması gerekçesiyle" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı’nın TBMM’de yaptığı tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları devletin laik ve demokratik niteliğine açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte; mevcut açıklamaların Anayasa, 430 ve 677 sayılı Devrim Kanunları, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Medeni Kanununa aykırı olması ve TCK madde 215 ‘’Suçu ve Suçluyu Övme Suçu’’ kapsamına girmesi gerekçesiyle Anayasa’nın ihlal edildiğinin kabul edilmesidir. Sayın Bakan’ın konuşmasında net bir şekilde ifade edilen tarikat ve cemaatlerle iş birliği yapma kararlılığı; laik ve bilimsel eğitim sistemine karşı bir politikayı ve saldırıyı ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanı’nın devletin en yüce makamında yaptığı tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları kabul edilemez niteliktedir" ifadelerine yer verildi.