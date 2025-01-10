ÇYDD'den 10 Ocak mesajı: Basın özgürlüğü endişe verici seviyede zarar görüyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:25

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:25

ÇYDD, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde paylaştığı açıklamada, gazetecilere yönelik baskılarla demokrasinin önemli bir unsuru olan haber alma hakkının tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Bugün, özgür ve tarafsız haberciliğin güvencesi için çalışan gazetecilerimizin günü. Ancak ne yazık ki ülkemizde, basın özgürlüğünün endişe verici seviyede zarar gördüğü bir dönemden geçiyoruz." denildi.

ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

Bugün, özgür ve tarafsız haberciliğin güvencesi için çalışan gazetecilerimizin günü. Ancak ne yazık ki ülkemizde, basın özgürlüğünün endişe verici seviyede zarar gördüğü bir dönemden geçiyoruz.

Haber alma hakkımızın en temel kaynağı olan basının bağımsızlığına ve tarafsızlığına vurgu yapmak, demokrasimizin yapı taşlarından birini savunmak artık çok daha da önemli.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, demokrasi kültürümüzün gelişimine katkı sağlayan ve kamu yararını gözeterek habercilik yapan gazetecilerimize yaşatılan hukuksuzluklara karşı durmaya dair sözümüzü yineliyor; onurlu mesleklerini kararlılıkla yürüten gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz.

GAZETECİLER BASKI ALTINDA

ÇYDD'nin yayımladığı TGS verilerinde şu bilgiler paylaşıldı:

2023 - 2024 yılında;

14 gazeteci cezaevine girdi,

69 gazeteci gözaltına alındı,

66 gazeteci saldırıya uğradı,

26 gazeteci tehdit edildi.