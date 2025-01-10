ÇYDD'den 10 Ocak mesajı: Basın özgürlüğü endişe verici seviyede zarar görüyor
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilere yönelik baskılara dikkat çekti. Açıklamada, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verileri paylaşıldı. Raporda; son bir yılda 14 gazetecinin cezaevine girdiği, 69 gazetecinin gözaltına alındığı, 66 gazetecinin saldırıya uğradığı ve 26 gazetecinin tehdit edildiği belirtildi.
ÇYDD, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde paylaştığı açıklamada, gazetecilere yönelik baskılarla demokrasinin önemli bir unsuru olan haber alma hakkının tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Bugün, özgür ve tarafsız haberciliğin güvencesi için çalışan gazetecilerimizin günü. Ancak ne yazık ki ülkemizde, basın özgürlüğünün endişe verici seviyede zarar gördüğü bir dönemden geçiyoruz." denildi.
ÇYDD'nin açıklaması şöyle:
Bugün, özgür ve tarafsız haberciliğin güvencesi için çalışan gazetecilerimizin günü. Ancak ne yazık ki ülkemizde, basın özgürlüğünün endişe verici seviyede zarar gördüğü bir dönemden geçiyoruz.
Haber alma hakkımızın en temel kaynağı olan basının bağımsızlığına ve tarafsızlığına vurgu yapmak, demokrasimizin yapı taşlarından birini savunmak artık çok daha da önemli.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, demokrasi kültürümüzün gelişimine katkı sağlayan ve kamu yararını gözeterek habercilik yapan gazetecilerimize yaşatılan hukuksuzluklara karşı durmaya dair sözümüzü yineliyor; onurlu mesleklerini kararlılıkla yürüten gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz.
GAZETECİLER BASKI ALTINDA
ÇYDD'nin yayımladığı TGS verilerinde şu bilgiler paylaşıldı:
2023 - 2024 yılında;
14 gazeteci cezaevine girdi,
69 gazeteci gözaltına alındı,
66 gazeteci saldırıya uğradı,
26 gazeteci tehdit edildi.
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