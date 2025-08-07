Cumhuriyet Gazetesi Logo
Daha neler göreceğiz... Teröristbaşının posterini açıp, propaganda yaptılar!

Daha neler göreceğiz... Teröristbaşının posterini açıp, propaganda yaptılar!

7.08.2025 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Daha neler göreceğiz... Teröristbaşının posterini açıp, propaganda yaptılar!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'daki köyünde yapılan 'buluşma', terör örgütü propagandasına dönüştü. Öcalan posterlerinin açıldığı etkinlikte, PKK sloganları atıldı. Tahliye edilen bir PKK'li de, "PKK bitmedi, bitmeyecek" diye konuştu.

DEM Parti, “Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları”nın 280’incisini PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde yaptı.

DEM Partili vekillerin de katıldığı 'buluşma', adeta PKK propagandasına dönüştü.

PKK’nin mayıs ayındaki sözde fesih bildirisinde öldüğü açıklanan terör örgütü elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un yanı sıra, Öcalan’ın posterleri köydeki evlerin duvarlarına asıldı.

"PKK BİTMEDİ BİTMEYECEK"

Öte yandan tahliye edilen PKK’lilerden Hanifi Eser, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“6 kişiyle başlayan harekette bugün sadece küçük bir toplanmayla yüzlerce kişinin geldiği bir harekete dönüştü. Bugün dünya siyasetine yön verecek bir halde Kürt hareketi. Çünkü Kürtler siyaseti ve savaşmayı iyi biliyor. PKK bitmedi bitmeyecek. O bir yaşamdır, o yaşam bitmez.”

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk #propaganda #Dem Parti

İlgili Haberler

İmralı Heyeti'nden 'görüşme notları' açıklaması: 'Öcalan' iddialarını yalanladılar
İmralı Heyeti'nden 'görüşme notları' açıklaması: 'Öcalan' iddialarını yalanladılar DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’a ait olduğu söylenen ‘görüşme notlarını’ yalanladı.
Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı: Aşiretlerden sürece dahil olmalarını istedi
Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı: Aşiretlerden sürece dahil olmalarını istedi DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı bir görüşmeyi anlattı. Öcalan, Abdullah Öcalan'ın, "Aşiretler sürece dahil edilmeli" dediğini aktardı.
DEM Parti'den komisyonda 'Öcalan' çağrısı: 'Umut Hakkı' vurgusu yapıldı
DEM Parti'den komisyonda 'Öcalan' çağrısı: 'Umut Hakkı' vurgusu yapıldı Terör örgütü PKK’nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı. DEM Parti adına söz alan Meral Danış Beştaş, "Türkiye'den yapılan başvurularda Abdullah Öcalan davası 18 Mart 2014 tarihinde karar verildi ve Umut Hakkı'nın uygulanması gerektiği aynı zamanda hukuk uygulanmasının bir gereğidir" ifadelerini kullandı.