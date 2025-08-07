Daha neler göreceğiz... Teröristbaşının posterini açıp, propaganda yaptılar!

DEM Parti, “Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları”nın 280’incisini PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde yaptı.

DEM Partili vekillerin de katıldığı 'buluşma', adeta PKK propagandasına dönüştü.

PKK’nin mayıs ayındaki sözde fesih bildirisinde öldüğü açıklanan terör örgütü elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un yanı sıra, Öcalan’ın posterleri köydeki evlerin duvarlarına asıldı.

"PKK BİTMEDİ BİTMEYECEK"

Öte yandan tahliye edilen PKK’lilerden Hanifi Eser, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“6 kişiyle başlayan harekette bugün sadece küçük bir toplanmayla yüzlerce kişinin geldiği bir harekete dönüştü. Bugün dünya siyasetine yön verecek bir halde Kürt hareketi. Çünkü Kürtler siyaseti ve savaşmayı iyi biliyor. PKK bitmedi bitmeyecek. O bir yaşamdır, o yaşam bitmez.”