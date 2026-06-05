Dairede çıkan yangında diyaliz hastası engelli kadın öldü

Kurtuluş Mahallesi Kavak TOKİ Konutları'ndaki 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairede dün saat 22.40 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında evde bulunan Feramuz Tikankuş, alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Evdeki yoğun duman nedeniyle diyaliz hastası engelli eşi Hacer Tikankuş'a ulaşamayan Feramuz Tikankuş, dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından eve giren sağlık ekipleri, Hacer Tikankuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ölüm haberini alan Feramuz Tikankuş, ağıt yakıp gözyaşı döktü. Daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇİFTİN BEKÇİ OĞLUNU VALİ TESELLİ ETTİ

Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde bekçi olarak görev yapan çiftin oğlu Yakup Tikankuş, olay yerine geldiğinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakup Tikankuş'u teselli etti.

VALİ BARUŞ: İLK TESPİTLERE GÖRE ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Baruş, "Bugün akşam saat 22.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir konutta yangın olduğu ihbarı geldi. Şu anda önünde bulunduğumuz blokta 1'inci katta yoğun duman görülüyor. İtfaiye ekibimiz saat 22.47'de buraya intikal ediyor ve müdahaleye başlıyor. Olay sırasında burada eşiyle birlikte kalan yaşlı bir çiftimiz var. Eşi hanımefendi diyaliz hastası içerde kalmış. Eşi yoğun dumandan dolayı yangını söndürmeye çalışmış ama başarılı olamamış bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeri girdiğinde maalesef kaldıkları odada Hacer Tikankuş isimli 1955 doğumlu vatandaşımızın vefat etmiş olduğunu görmüşler. Eşi şu anda ambulansta bir şok geçiriyor. Ancak durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hacer Tikankuş isimli vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili gerekli tahkikat yürütülüyor. İçeride bir elektrikli ısıtıcı var. Ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor ilk tespitlere göre. Ama Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Hacer Tikankuş'un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.