Dalında çürüyen değil, sofraya ulaşan bereket: Balçova Belediyesi'nden Türkiye’ye örnek bir dayanışma hikâyesi

Balçova’da yıllardır dalında kalan, yere düşerek israf olan zeytin ve turunçlar artık ihtiyaç sahibi yurttaşların sofralarına ulaşıyor. Balçova Belediyesi’nin sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar, doğanın sunduğu bereketi üretime ve paylaşmaya dönüştürüyor.



Göreve geldiği günden bu yana sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı öncelikli alanlardan biri olarak belirleyen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında, park ve bahçelerdeki atıl durumdaki ürünler ekonomiye ve toplumsal faydaya kazandırıldı.



İlk etapta ilçedeki zeytin ağaçlarından toplanan ürünler sıkıma gönderilerek zeytinyağına dönüştürüldü. Elde edilen yağlar Kent Lokantası bünyesindeki aşevinde yemek üretiminde kullanıldı. Günlük hazırlanan sıcak yemekler ise Mahalle Yaşam Alanları aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırıldı.



Kış aylarında ise benzer bir çalışma turunç için hayata geçirildi. Park ve Bahçeler ekipleri tarafından özenle toplanan turunçlar, Kent Lokantası’nda işlenerek sofralık turunç suyu, reçel ve özellikle çocuklar için kurabiyeye dönüştürüldü. Yapılan çalışma kapsamında 2,5 tondan fazla turunç toplanırken, bu üretim süreci sonucunda 750 litre turunç suyu ve 1250 kavanoz reçel elde edildi. Üretilen tüm ürünler, yine Mahalle Yaşam Alanlarımız aracılığıyla ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı ve binlerce vatandaşın evine ulaştırıldı.

“BU KENTİN BEREKETİ ÇÖPE GİTMEYECEK”

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yapılan işin yalnızca bir üretim faaliyeti olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Bazen bir şeyi değiştirmek için büyük adımlar atmanız gerekmez. Etrafınıza dikkatle bakmanız yeterlidir. Yıllardır dalında kalan, yere düşen ve çürüyen bu ürünlere baktık ve dedik ki; doğanın bize sunduğu bu bereket neden sofralara ulaşmasın? Biz belediyeciliği yalnızca hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Dayanışmayı büyütmek, paylaşmayı çoğaltmak ve kimseyi geride bırakmamaktır. Balçova’nın bereketi heba olmayacak.”



Başkan Yiğit, toplanan ürünlerin emekle işlendiğini ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, “Bir lokma paylaşıldığında bereket büyür. Biz de Balçova’da doğanın sunduğunu emekle işliyor, dayanışmayla büyütüyor ve yine hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” dedi.

EMEK, DOĞA VE DAYANIŞMA AYNI HİKÂYEDE BULUŞTU

Çalışmalarda görev alan Park ve Bahçeler ekipleri ise turunç ve zeytin toplama sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, dikenli ağaçlar ve soğuk hava koşullarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Ekipler, yıllarca çürüyüp giden ürünleri bu kez dalından toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.



Kent Lokantası’nda görev yapan ekipler de turunçların işlenme sürecinin zahmetli olduğunu ancak ortaya çıkan ürünlerin vatandaşlara ulaşmasının tüm yorgunluğu unutturduğunu belirtti.

HEDEF: DAHA FAZLA ÜRETİM, DAHA FAZLA DAYANIŞMA

Balçova Belediyesi, mevcut üretim kapasitesini artırmayı ve daha fazla yurttaşa ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilçede ağaç sayısının artırılması için çalışmalar sürdürülürken, “Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı”nda dikilen zeytin ağaçlarından da önümüzdeki yıllarda ürün elde edilmesi planlanıyor.



Balçova’da hayata geçirilen bu model, doğanın sunduğu kaynakların doğru yönetildiğinde nasıl bir toplumsal faydaya dönüşebileceğini gösterirken; dayanışma, üretim ve paylaşmanın aynı hikâyede buluştuğu örnek bir belediyecilik anlayışı olarak öne çıkıyor.