'Daltonlar' suç örgütü davasında 26 sanığa ceza!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede; 'Daltonlar' olarak adlandırılan yapı, Antalya merkezli, hiyerarşik düzende faaliyet gösteren ve kendi aralarında görev paylaşımı bulunan suç örgütü olarak tanımlandı. Yurt dışında firari olan örgüt lideri 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir ve yöneticilerinin talimatıyla hareket eden örgüt üyelerinin, suçları örgütsel yapı içinde işledikleri tespit edildi. İddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede; 2024 yılı boyunca Antalya genelinde 'Daltonlar' örgütüne yönelik 14 eylem belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 30'u tutuklandı, örgüt yönetimindeki Bünyamin Yıkar'ın firari olduğu bildirildi. Ayrıca Bünyamin Yıkar hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Aramalarda 2 el bombası, 34 tabanca, 5 av tüfeği, 972 tabanca mermisi, 3 balistik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

EYLEMLERİN ÇOĞU 2024 YILINDA YAPILDI

Eylemlerin çoğunun 2024 yılı Mart ve Ağustos ayları arasında Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde işlendiği, mağdurların büyük bölümünün aynı çevreden kişiler olduğu kaydedildi. İddianameye göre örgüt üyelerinin, mağdurları silahla tehdit ettiği, bazılarını zorla araçlara bindirip darbettikleri, iş yerlerine zarar verdikleri ve örgüt adını kullanarak para talep ettikleri dosyada yer aldı.

'ÖDE YOKSA BOMBALAYACAĞIZ' TEHDİDİ

İddianamede; örgüt mensuplarının eğlence mekanları ve galerilerden 5 ila 20 milyon lira arasında değişen paralar istedikleri, ödemeyi reddeden işletmelere saldırılar düzenledikleri belirtildi. Örgüt yöneticilerinin, yurt dışından sanal medya üzerinden görüntülü aramalarla işletme sahiplerini tehdit ettiği, mağdurlara, 'Öde yoksa bombalayacağız' mesajları gönderdikleri belirlendi. Savcılık, örgütün kentte korku ve baskı düzeni kurduğunu belirterek, sanıkların 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

30'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 22 sanığı 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma', 'Olası kastla silahla yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan 14'ünün tutukluluğunun devamına, 6'sının tahliyesine, 1'inin tutuklanmasına, 8'inin de beraatine karar verildi. 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'ü ise aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ve 30 yıl 5 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Yine sanıklardan 2'si tahliye olurken, 1'i beraat etti.