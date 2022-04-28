Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini anayasaya aykırı buldu: Metin okumaktan ibaret savunmalar...
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması Danıştay’da yapıldı. Danıştay savcısı, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim, duruşmada yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet TV'de anlattı.
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması Danıştay’da yapıldı. Danıştay savcısı, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim, duruşmada yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet TV'de anlattı.
Davalı tarafın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan davacıların hazırladıkları savunma metinlerinin özensiz ve tekrara dayalı olduğunu söylediklerini belirten Ataselim, davalıların metin okumaktan ibaret savunmalar yaptıklarını söyledi.
"DAVALI TARAF MANÜPİLE ETMEYE ÇALIŞTI"
İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini ve sözleşmenin her bir maddesinin çok önemli olduğunu aktaran Ataselim, sözlerine şu şekilde devam etti:
- Ayrıca sözleşmenin insan haklarıyla ilgisinin olmadığını ve genel geçer ilkeler içerdiğini belirttiler.
- Bir kişi kendisini her konuyla ilgili yetkilendirmiş.
- Davalı taraf hep manipüle etmeye çalıştı. Dava açan taraflar bütün kadınları temsilen çok güzel cevaplarını vermiş oldular. Kararı da yazılı bildireceklerini söylediler.
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