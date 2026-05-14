Danıştay ve HSK arasındaki kriz derinleşti, yargıç güvenliği ortadan kalktı: HSK’de alicengiz dümeni!

Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez Cumhurbaşkanı adaylığına Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdiği dilekçeyle itiraz eden eski yargıç Ahmet Çakmak’a resmi yazışmalarda “kalın yazı tipi kullanması”, bir dilekçesinde “AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim” demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını ve adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi’nce 9 Haziran 2022 ve 15 Aralık 2022’de yer değiştirme kararı verilmişti. Ardından “Hâkimler ve Savcılar Kanunu”ndaki “2 kez yer değiştirme cezası verilen kişinin meslekten çıkarılacağı” geçerliliği nedeniyle 21 Şubat 2024’te meslekten kesin olarak çıkarılma kararı verilmişti.

DANIŞTAY MESLEKTEN ÇIKARMAYI İPTAL ETTİ

Çakmak da meslekten kesin çıkarılma kararını 6 Mart 2024’te öğrenmesinin ardından hakkındaki uzaklaştırma ve meslekten çıkarılma kararlarının yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi ise Çakmak’ın davasını 5 Mart 2025’te karara bağladı. Daire; kararında ilgili yasa uyarınca yapılan işlemlerde meslekten çıkarma cezasının “neden” unsuru yönünden denetimi kapsamında ilgililerin meslekten çıkarılmalarına yol açan kusurlu fiil ve davranışlarının da değerlendirilmesi gerektiği yönünde içtihat değişikliğine gitti. Bu yönden daire, 15 Aralık 2022’deki yer değiştirme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak, 21 Şubat 2024’te verdiği meslekten ihraç kararını iptal etti.

HSK ÖNCE ÖRTÜLÜ REDDETTİ

Çakmak; bu kararın ardından 11 Şubat’ta Danıştay kararının yerine getirilmesi amacıyla HSK’ye başvurdu. Ancak HSK, yasada belirtilen azami 30 günlük süre içerisinde Danıştay kararını uygulamayarak; örtülü olarak (zımni) reddetmiş oldu. Çakmak ise HSK’nin örtülü olarak reddetme işlemi hakkında 18 Mart’ta Danıştay 5. Dairesi’nde dava açtı. Bunun yanı sıra Çakmak; HSK’ye de dilekçe sunarak, 12 kurul üyesini reddedip, dosyasından çekilmesini; aksi kanaatte ise HSK Başkanvekili Fuzili Aydoğdu ile üyeler Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han’ın “aralarında husumet bağı oluştuğu ve tarafsızlıklarını kaybettikleri” gerekçesiyle dosyasından çekilmelerini istedi.

DANIŞTAY KARARINA UYSA DA GÖREV İADESİ YAPMADI

Çakmak ve vekilleri dilekçelerine yönelik 1 Nisan’da savunmalarını HSK Genel Kurulu’nda yaptı. Bu kapsamda aynı gün dilekçeye yönelik karar kuran Genel Kurul; Çakmak’ın üyelere yönelik istemlerinin reddine, meslekten çıkarılma kararının usul ve hukuka uygun olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına karar verdi. Böylece Genel Kurul, Çakmak hakkındaki meslekten çıkarılma kararını kesinleştirdi. Ardından HSK Genel Kurulu aynı gün Danıştay 5. Dairesi’nin Çakmak hakkındaki kararını da görüştü. Bu kapsamda Genel Kurul, Danıştay içtihadına uyarak Çakmak hakkındaki 2. yer değiştirme kararının kaldırılmasına; ancak meslekten çıkarılma cezasının kesinleştirilmesi nedeniyle “göreve iadesi konusunda karar verilmesine yer olmadığına” oy birliği ile karar verdi. Çakmak’ın 18 Mart’ta Danıştay nezdinde açtığı dava ise sürüyor.