Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, Darphane işçi alımı ne zaman? Darphane işçi alımı başvuru şartları neler?

DARPHANE İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yalnızca Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, belirli niteliklere sahip olması ve ilan edilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Alımların hangi pozisyonlar için yapılacağı, kontenjan sayısı, başvuru koşulları ve gerekli belgeler ise kurumun resmî internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanla detaylandırıldı.

Adayların özellikle eğitim durumu, yaş aralığı, sağlık koşulları ve mesleki yeterlilik gibi kriterleri karşılaması gerekiyor. Ayrıca başvuruların e-Devlet üzerinden veya İŞKUR aracılığıyla online olarak alınması bekleniyor.