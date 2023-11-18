Datça'da denizin rengi değişti
Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanak sırasında derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Datça'da öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede yağan yağmur sonrası Kumluk Plajı'nda denizin rengi, derelerin taşıdığı çamurlu yağmur suları nedeniyle kahverengiye döndü.
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