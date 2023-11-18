İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi!
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul'da etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" denildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler ise şöyle :
*Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 11:35
*Bursa-Yenikapı-Kadıköy / 12:00
*Kadıköy-Yenikapı-Bandırma / 12:00
*Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş / 12:00
*Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa / 14:50
*Bursa-Yenikapı-Kadıköy /15:30
*Bandırma-Yenikapı-Kadıköy / 15:30
*Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş / 18:00
*Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 18:15
*Bursa-Yenikapı-Kadıköy / 18:30
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