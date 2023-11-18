İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:28
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İstanbul'da etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler ise şöyle :

*Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 11:35

*Bursa-Yenikapı-Kadıköy / 12:00

*Kadıköy-Yenikapı-Bandırma / 12:00

*Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş / 12:00

*Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa / 14:50

*Bursa-Yenikapı-Kadıköy /15:30

*Bandırma-Yenikapı-Kadıköy / 15:30

*Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş / 18:00

*Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 18:15

*Bursa-Yenikapı-Kadıköy / 18:30


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