Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Rubio çağrısı: 'Trump'ın önünde hak ettiği cevabı vermesini bekliyoruz'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Hatırlarsanız sayın (ABD Başkanı Donald) Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır" sözlerine tepki gösterdi.

Rubio, "Türkiye dahil herkes Gazze’ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. ‘Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz’ diyorlar" dedi.

Rubio'nun bu sözleri kamuoyunda tepkilere neden oldu.

"HAK ETTİĞİ CEVABI VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a çağrı yaptı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Küstahlığınızla her gün insanlık vicdanınızdan kopuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı kimseden randevu dilenmez, Gazze konusunda da Trump’ın dediğini değil tarihi sorumluluğun gereğini yapar. Sayın Cumhurbaşkanından bu küstaha Washington’da Trump’ın önünde hak ettiği cevabı vermesini bekliyoruz."