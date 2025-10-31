Değeri 319 milyon TL... 525 kilo uyuşturucu Kapıkule’de sergilendi!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, risk analizi ve hedefleme faaliyetleriyle şüpheli görülen TIR'larda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış uyuşturucu maddeler bulunmuştu.

Yakalanan uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 319 milyon 844 bin lira olduğu belirtildi.

Düzenlenen, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular Kapıkule Sınır Kapısı’nda sergilendi.