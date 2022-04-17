Demiryollarında küçülen 2023 planı da tutmayınca 30 yıl ertelendi

17 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053’te demiryolu hattı uzunluğunun 28 bin 590 kilometre olacağını açıklaması, AKP’nin önceki seçim vaatleriyle çelişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin 2018’deki “2023’te 25 bin kilometre demiryolu” hedefinin önce 16 bin kilometreye küçültüldüğünü; ancak buna da ulaşılamayınca 2053’e ötelendiğine dikkat çekti.

Akın, konuya ilişkin hazırladığı bir bilgi notunda şunlara yer verdi:

2023'te 25 bin olacaktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 seçiminden önce “2023’te 25 bin kilometre demiryolu hattı olacağına” ilişkin seçim vaadini kamuoyuna duyurdu. Erdoğan’ın hedefinde hangi hatların ne zaman açılacağına ilişkin vaatlere yer verilmişti. Buna göre Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren, Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projelerinin 2020’ye kadar açılacağı belirtiliyordu. Söz konusu hiçbir hat Nisan 2022 itibarıyla hizmete açılamadı.

Bir yılda 70.5 kilometre: Vaatler arasında 2023’e dek 18 kentin YHT’lerle birbirine bağlanacağı yer alırken bugün yalnızca İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Konya arasında YHT bulunuyor. 2018’de 12 bin 740 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı bugün itibarıyla yalnızca 13 bin 22 kilometreye çıkabildi. Başka bir deyişle iktidar 2018’den bugüne kadar geçen yaklaşık dört yılda 282 kilometre demiryolu yapabildi. Buna göre Saray rejiminin ortalama yıllık demiryolu ilerlemesi yalnızca 70.5 kilometre oldu.

Hedef küçültüldü: İktidarın 2023 hedefine ulaşamayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçen yıl kabul etti. Karaismailoğlu, 5 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada, “2023’te demiryolu ağını 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefledik” açıklamasını yaptı. Buna göre, Erdoğan’ın 2023 hedefi yaklaşık 3’te bir oranında küçültüldü. Küçültülen hedef kapsamında 2023’te 16 bin 775 kilometre olmayacağı da anlaşılınca bu kez 30 yıl sonraya atıldı. Erdoğan, Kabine sonrası 2053’te demiryolu hattının toplam 28 bin 590 kilometre uzunluğunda olacağını dile getirdi. 2002’den bugüne kadar yılda ortalama 103 kilometre demiryolu yapan iktidar, bu hızla devam ederse 2053 hedefine 151 yıl sonra ulaşabilir.