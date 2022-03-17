İngiltere’den Ankara-İzmir hızlı tren hattı için kredi
İngiltere, Ankara-İzmir hızlı tren hattı için 2.3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini açıkladı.
İngiltere, Ankara-İzmir hızlı tren hattı için 2.3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini açıkladı.
Kredi altyapı alanında İngiltere’nin şu ana kadar verdiği en büyük kredi olacak.
COP26 iklim zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere’nin Ticaret Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, ihracat kredisi kurumu UKEF, 503 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattına 2.1 milyar Euro (2.3 milyar dolar) kredi sağlayacak.
‘HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN TİCARET ORTAĞI’ VURGUSU
İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan yaptığı açıklamada “Türkiye, İngiltere için hayati önem taşıyan bir ticaret ortağıdır… UKEF’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sivil altyapı anlaşmasının da aynı derecede sürdürülebilir olması bir o kadar uygundur” dedi.
Kredinin finansmanında Credit Suisse ve Standard Chartered Bank başta olmak üzere bankalar rol alacak.
NEBATİ’DEN YEŞİL KREDİ AÇIKLAMASI
Maliye Bakanı Nureddin Nebati anlaşmanın yeşil kredi yapısına sahip olacağını belirtti.
Nebati yaptığı açıklamada, “İngiltere hükümeti ile uzun süredir devam eden güçlü ilişkilerimiz ve işbirliğimiz açısından oldukça memnunuz ve işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendirmeyi umuyoruz” dedi.
Açıklamaya göre projede İngiltere üretilen yüz milyonlarca sterlin değerinde demiryolu sistemi, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ekipmanı kullanılması bekleniyor.
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