Denetimlerin dışında kalacak... İstanbul Finans Merkezi yeni rant merkezi oluyor
AKP milletvekillerince TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, İFM’nin idari yönetimi Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan şirkete teslim edilecek.
AKP milletvekilleri, Merkez Bankası ile kamu bankalarının Ankara'dan götürülüp yerleştirileceği İstanbul Finans Merkezi (İFM) için kanun teklifi hazırladı. TBMM'ye sunulan teklife göre, kamu kaynakları harcanarak inşa edilen ve toplamda 3.4 milyon metrekarelik devasa alana sahip olan İFM'nin idari yönetimi Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan şirkete teslim edilecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kamuya ait alanı yönetecek şirket, tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olacak ve bu nedenle başta Sayıştay olmak üzere kamu denetim mekanizmasının dışında kalacak.
100 BİN KİŞİYE HİZMET
Kurulacak yeni şirket İFM çalışanları ve ziyaretçilerle birlikte 100 bin kişiye hizmet sunan devasa bir yapıda olacak. Şirket hizmetler için gereken binlerce personeli KPSS ya da başka şartlara uymaksızın dilediği gibi seçip işe başlatabilecek. Bu nedenle eleman seçiminde siyasi tercihlerin öne çıkabileceği, geniş kadroların seçim yatırımı olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Şirket, önümüzdeki 20 yıl boyunca bu hizmetleri yürütmeye yetkili olacak.
KAÇ KİŞİNİN İŞE ALINACAĞI AÇIKLANMADI
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak şirketin İFM içerisindeki tüm güvenlik, temizlik, ulaşım, otopark işletmesi, tanıtım işleri, kiralama, enerji, bakım onarım ve peyzaj düzenlemesi işlerini yapmaya tek başına yetkili olacak. Hizmetleri yürütmek için kaç kişinin işe alınacağı ve bu işçilerle yönetici konumundaki kişilere ne kadar ücret ödeneceği açıklanmadı.
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