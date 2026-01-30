Deniz’den 5 gündür haber yok

İSTANBUL’DA 24 Ocak Cumartesi akşamından bu yana kayıp olan Deniz İbişler’den haber alınamıyor. Baba Yüksel İbişler, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada oğlunun son görüldüğü saatlere ilişkin ayrıntıları paylaştı ve kamuoyuna çağrıda bulundu. Deniz’in, kaybolduğu akşamı saat 18.00-19.00 sularında arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten Yüksel İbişler, oğlunun uykusuzluk nedeniyle dalgın ve kafasının karışık olduğunu ifade etti. Deniz’in arkadaşına “Evime gitmeye korkuyorum, benden habersiz girilmiş olabilir” şeklinde mesajlar gönderdiğini aktaran Yüksel İbişler, Deniz’in gece yarısı 00.00 civarında Mecidiyeköy M7 metro hattına giriş yaptığının belirlendiğini ancak Alibeyköy yönüne gitmesi gerekirken kısa süre sonra aynı istasyondan çıkış yaptığını ifade etti.

Baba Yüksel, çıkışın ardından hangi yöne gittiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulamadıklarını aktardı. Baba Yüksel İbişler, oğlunun kaybolduğu gün WhatsApp hesabının 18.41’de son görüntüleme yaptığını fark ettiğini, saat 01.00 sularında aramalarına karşın oğluna ulaşamadığını belirterek “O gün aramızda küçük bir gerginlik vardı. Ertesi sabah arkadaşlarına ulaştık, sonra da karakola başvurdum. Özellikle esnaf kardeşlerim ya da oğlumu görmüş olanlar doğru eşkali tespit edebiliyorlarsa 112’ye ya da ilanlarda yer alan telefon numaralarıma ihbarda bulunsunlar. Biz kaygılıyız, ancak umudumuzu koruyoruz” dedi.