Deniz Poyraz davasında arbede... Duruşma salonuna biber gazı sıkıldı
HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davanın duruşmasında olaylar çıktı. Mahkeme başkanının tüm avukatların çıkarılmasını istemesi üzerine İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel “Çıkarabiliyorsanız çıkarın” diye bağırdı. Gergin geçen duruşmada güvenlik güçleri çıkan arbede sonrası biber gazı sıktı.
İzmir’de 17 Haziran 2021’de HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı kadını öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davanın duruşmasında arbede çıktı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatlar salonda hazır bulunurken, çok sayıda partili de duruşmayı takip etmek için salonda yer aldı. Mahkeme başkanı, katılan vekili sıfatı taşıyan asil avukatlar dışındaki tüm avukatların yargılamaya mahsus alandan ayrılmasını karar vererek kararın uygulanmasını istedi. Bu sırada avukatlar mahkeme başkanına tepki gösterdi.
İZMİR BARO BAŞKANI YÜCEL: ÇIKARABİLİYORSANIZ ÇIKARIN
Bazı avukatlar ile özel güvenlik görevlileri arasında ufak çaplı arbede yaşandı. Bu sırada İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel karara uymayacaklarını ifade ederek, mahkeme başkanına “Çıkarabiliyorsanız çıkarın” diye bağırdı.
SALONA BİBER GAZI SIKTILAR
Deniz Poyraz’ın tutuklu kardeşi Kamil Poyraz salona getirilirken sanık Onur Gencer’e dönüp küfür etmesi üzerine jandarma Poyraz’ın kardeşine müdahale etti. Bu sırada avukatlar ve salondakiler tepki gösterince salonda arbede çıktı. Sanık salondan çıkarılırken bazı izleyiciler güvenlik güçlerine pet şişe attı. Güvenlik güçleri olaya müdahalede bulunurken sıkılan biber gazı, salonda bulunanları etkiledi. Mahkeme heyeti ve savcı mahkeme salonundan ayrılırken çevik kuvvet polisleri ve jandarma komandolar mahkeme salonunda güvenlik önlemleri aldı.
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