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Denizde boğulan Nilsu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Denizde boğulan Nilsu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

29.06.2026 16:59:00
Güncellenme:
DHA
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Denizde boğulan Nilsu, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çanakkale’de akrabalarının düğününden sonra serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nilsu Başaran, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bu yıl ortaokuldan mezun olan Başaran’ın cenazesi, ailesi ve okul arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Çanakkale'de denizde boğulan Nilsu Başaran (14), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'da Hanife Şefik Celep Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Nilsu Başaran, önceki gün akrabalarının düğünü için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gitti. Başaran, düğünün ardından arkadaşı E.C. ile birlikte Yapıldak mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Nilsu Başaran, dalgaların arasında kayboldu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışma sonucu Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi Çorlu'ya getirilen Nilsu Başaran için Merkez Garan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden anne Yasemin, baba Yalçın ve ablası Göksu Başaran, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları tabutu başında gözyaşı dökerken, Nilsu Başaran'ın cenazesi namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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