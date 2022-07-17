Denize düşen gencin yarısını balıklar yemiş

17 Temmuz 2022 Pazar, 20:01

Samsun’un Bafra ilçesinin Koşuköyü Mahallesi’nde ailesi ile birlikte gittiği deniz kenarında denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu 24 yaşındaki İbrahim Selim’in cesedi 6 gün sonra Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sahilinde yurttaşlar tarafından bulundu.

Sahile vuran 2 çocuk babası İbrahim Selim’in göğsünden aşağısının balıklar tarafından yendiği ve sadece kemiklerinin kaldığı ortaya çıktı.

Yüzü tanınmaz halde olan Suriyeli gencin cesedi yakınları tarafından elindeki kalp dövmesinden teşhis edildi.

6 yıldır Türkiye’de bulunduğu belirtilen İbrahim Selim’in ölmeden önce Bafra Sebze ve Meyve Halinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.