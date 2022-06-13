Denize giren 7 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti

13 Haziran 2022 Pazartesi, 20:23

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kumcağız Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik üniversite öğrencisi bir grup, hep birlikte denize girdi. Dalga olmasına rağmen yüzmeye devam eden 7 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve KOSKEM ekipleri tarafından müdahale edilerek 6 arkadaş denizden çıkarıldı. 22 yaşında olan Mustafa Berk ise yarım saatlik çalışmanın ardından bulundu. Kalbi duran ve su yutan genç, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Berk hayatını kaybederken, diğer 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.