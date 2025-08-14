Meteoroloji verilerine göre, olumsuz hava şartları bazı bölgelerde şiddetini artırmaya devam ediyor. İlçe kaymakamlıkları, bu olumsuz hava koşullarının güvenliği tehdit etmesi nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Peki, denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler hangileri? Denize girmek neden yasak? İşte, ayrıntılar...



DENİZE GİRMENİN YASAK OLDUĞU İLLER VE İLÇELER HANGİLERİ?



İstanbul Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz’e kıyısı olan plajlarda 14-17 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.



Tekirdağ’da ise Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 14-16 Ağustos, Saray ilçesinde ise 14-15 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, rip akıntısı ve yoğun dalga nedeniyle 13-17 Ağustos tarihleri arasında Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerine kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı.



Kırklareli’nin Vize ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle 12-15 Ağustos tarihleri arasında denize girilmesi yasaklandı.