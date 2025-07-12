Denize sıfır SGK kampı özelleşiyor

Aydın Kuşadası'ndaki devlete ait Soğucak mahallesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eğitim Merkezi ve Dinlenme Kampı özelleştirme kapsamında ihaleye açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26 Haziran 2025’te yatırımcılar için yayınladığı duyuru dökümanına göre; kamp arazisinin ihalesi için son teklif tarihi 24 Temmuz ve geçici teminat bedeli 100 milyon lira olarak görülüyor. Söz konusu arazinin imar planlarının ise özelleştirilme kapsamında değiştirilmesi hedefleniyor.

İMARI PLANI DEĞİŞTİRİLİYOR

Yeni imar çalışmaları SGK kampını ‘Ticaret ve Turizm Alanı ile Günübirlik Tesis Alanı’ olarak kullanmayı planlıyor. “4 yıldır misafir kabul etmediği ve parsel üzerindeki yapıları bakımsız olduğu” savunulan kamp, aslında Aydın Valiliği tarafından 6 Şubat 2023 depreminde mağdur kalan 20 depremzede aileyi misafir etmişti. 13 Eylül 2023 tarihinde gelen duyuru ile de kampın boşaltılması yönergesi verilmişti. Geçmişte kamu yararına kullanmış olan denize sıfır arazinin yatırımcı için ihaleye açılması dikkat çekti.

‘KAMU YARARINA AYKIRIDIR’

TMMOB İzmir Şehir Plancıları Odası'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. SGK kampının özelleştirme programı ve planlama kapsamına alınarak kamu kullanımından özel taşınmaza dönüştürülmesine tepki gösterilen açıklamada "Kamuya ait olan mülklerin kamu yararına aykırı bir şekilde sermayeye teslim edilmesinin kamu yararıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuya ait mülklerden vazgeçmek yalnızca geleceğe yeni ve geri dönüşü imkânsız kentsel sorunlar bırakmaktır” denildi.