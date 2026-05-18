Denizli'de CHP’li belediyeye operasyon: 12 kişi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında CHP’li Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12’si tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Mayıs sabahı operasyon gerçekleştirildi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Operasyonda aralarında Emrah Karan’ın da bulunduğu belediye çalışanları ile firma yetkililerinden oluşan toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin belediye binası ile şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çeşitli belgelere el konulduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 12 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.