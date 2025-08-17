Denizli'de komşu dehşeti: Bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Cihan G., komşusu Ertuğrul Eroğlu'nu, henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışamada bıçaklayarak öldürdü.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Cihan G. (39) ile komşusu Ertuğrul Eroğlu (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iddiaya göre, Cihan G. yanındaki bıçakla Eroğlu'nu karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Ertuğrul Eroğlu ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eroğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri Cihan G.'yi gözaltına aldı. Ertuğrul Eroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsinin ardından Kelleci Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.