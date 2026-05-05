Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizli'de şoke eden olay: Kuyumcu 100 kilogram altınla yurtdışına kaçtı iddiası!

Denizli'de şoke eden olay: Kuyumcu 100 kilogram altınla yurtdışına kaçtı iddiası!

5.05.2026 15:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Denizli'de şoke eden olay: Kuyumcu 100 kilogram altınla yurtdışına kaçtı iddiası!

Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır sarraflık yapan Süleyman Ç. 'nin (60), müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Hakkında soruşturma başlatılan Süleyman Ç.'nin yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kuyumculuk yapan ve 1 Mayıs'tan beri dükkanını açmayan Süleyman Ç.'nin altınlarını emanet verdiği çok sayıda müşterisi polise başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında icralık da olan Süleyman Ç.'nin polis nezaretinde işyeri açılarak arama yapıldı. Yapılan aramada bulunan yaklaşık 5 kilogram altına el kondu.

YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI

Süleyman Ç.'nin müşterilerine ait emanet olarak verilen yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu ve yurtdışına kaçtığı üzerinde duruluyor.

Süleyman Ç.'nin emanet olarak aldığı altın ve paralar karşılığında kar payı verdiği de belirtildi. 

İlgili Konular: #hırsızlık #Kuyumcu