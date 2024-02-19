Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:30
Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Yeşilyuva Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Ali Mert Ayöz'ün uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ayöz'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.


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